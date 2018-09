La tempesta di fulmini della scorsa notte in un filmato di videosorveglianza

Avezzano. Alle ore 3.33 dell’altra notte diversi fulmini si sono scagliati nella parte alta della città, lasciando un paio di quartieri senza corrente elettrica. Dalle prime ricostruzioni le scariche elettriche, che fortunatamente non sembrano aver procurato danni a persone e cose, devono essere cadute nella zona tra i quartieri del Cupello e San Rocco, ma le numerose segnalazioni provenienti da tutta la Marsica lasciano immaginare che i fulmini siano stati numerosi, caduti di fatto quasi in contemporanea o in sequenza molto ravvicinata tra loro, dando luogo al raro fenomeno della tempesta di fulmini. Il prolungato boato, preceduto da un accecante bagliore che ha illuminato a giorno il cielo della Marsica, è stato infatti avvertito chiaramente un po’ in tutta la conca Fucense.

Le telecamere del circuito di videosorveglianza dell’azienda EuroCash di Avezzano, in via Sant’Andrea, hanno registrato le immagini di alcuni fulmini caduti, ripresi da tre angolazioni diverse. Di seguito vi proponiamo in esclusiva il filmato. Francesco Proia https://www.marsicalive.it/wp-content/uploads/2018/09/Fulmine-Avezzano.mp4 (nota bene: l’orario indicato dalle telecamere porta un ritardo di 26 minuti, la tempesta di fulmini si è verificata alle ore 3.33)