Temperature polari registrate nella notte, record in Marsica con -19 gradi. Sottozero anche numerose aree urbane

Temperature record in tutto l’Abruzzo. A Marsia di Tagliacozzo è stato registrato un picco di -19 alle 4 di notte, ma anche altre località dell’aquilano hanno raggiunto temperature molto basse come ad esempio i -13 di Rocca di Mezzo, oppure i – 8 di Navelli. Anche zone urbane hanno fatto registrare nella notte temperature molto basse, come ad esempio la città di Avezzano dove la colonnina di mercurio è arrivata a sfiorare i -6 in centro, oppure tagliacozzo con i suoi -8 gradi raggiunti nella notte, così come Villetta Barrea, sempre a quasi -8.

Secondo gli esperti, però, il peggio deve ancora arrivare. La previsione dei meteorologi per il territorio abruzzese è quello di temperature che scenderanno in media nella provincia dell’Aquila sotto i 10 gradi durante la notte, con picchi di -20. Raccomandazioni arrivano anche per chi si mette al volante di notte. Il ghiaccio è il pericolo numero uno degli automobilisti.

Per le prossime ore si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore orientale e costiero con possibilità di rovesci, nevose fino a quote molto basse (100-200 metri), con occasionali sconfinamenti verso le aree di pianura.