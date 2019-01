Temperature polari fino a -14 e nevicate in molti comuni, divieti su strade e autostrade. Diramato allerta meteo

Il maltempo sta stringendo i comuni montani di tutto il territorio nella morsa del gelo. Nevica da stanotte in diverse aree dell’entroterra abruzzese e nella notte sono state raggiunte temperature di molto sotto lo zero. E’ stato emesso dal Dipartimento della Protezione civile nazionale l’Avviso di “condizioni meteorologiche avverse”.

La colonnina di mercurio è scesa in negativo in tutti in comuni raggiungendo temperature bassissime in diversi comuni, come ad esempio Castel del Monte -8.4°C, Rocca Calascio che sfiora i -9°C, Rocca di Cambio -9,4°C, Roccaraso -9.6°C, Ovindoli, -8,6, fino alle località di alta montagna come Piani di Pezza -9,7°C, Passo Godi -10,4°C, per arrivare a -13.6°C su Monte Genzana, numeri che si avvicinano ai picchi record registrati quest’anno di circa -20. I dati rilevati dalla rete meteo di Caput Frigoris mostrano una media costante nella maggior parte dei comuni con temperature tutte intorno a -8.

Ha nevicato anche durante la notte e nella prima mattinata. Viabilità Italia invita a evitare di viaggiare in direzione di quelle aree abruzzesi senza gomme termiche e senza catene. Al momento sta nevicando debolmente sull’A24 tra Valle del Salto e Teramo, senza condizionamenti della circolazione. In autostrada e sulla ex superstrada del Liri è attivo il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i mezzi pesanti superiori alle 7.5 t, come disposto da una ordinanza prefettizia.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha comunicato ieri sera che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse: “dalle prime ore di oggi, venerdì 4 gennaio, e per le successive 24-30 ore, si prevede il persistere di nevicate su Abruzzo, fino a livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti tra Abruzzo e Molise alle quote collinari e montane.