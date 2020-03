#teloportoacasa, la nuova iniziativa a Cerchio per fronteggiare l’emergenza Corona virus, ecco come contattare i volontari

“Crediamo sia importante aiutarsi in questo periodo cosi delicato e di difficoltà generale. Parallelamente allo slogan #iorestoacasa nasce quindi, #teloportoacasa”.

“Abbiamo organizzato un team di operatori, che aiuterà i nostri compaesani a far fronte alle esigenze quotidiane, come ad esempio fare la spesa o piccole commissioni come andare in farmacia (che tra l’altro è già attivo mediante il Comune di Cerchio per la consegna a domicilio dei farmaci)”.

“Il team è composto da Noi Pro Loco di Cerchio, i ragazzi della Residenza Santa Maria Valleverde che ringraziamo per il grandissimo supporto e i ragazzi della protezione civile di Cerchio, che altrettanto, ringraziamo. Qualunque volontario voglia aderire a questo progetto non potrà far altro che ingrandire questa rete e dunque ve ne saremo grati. Mi raccomando utilizziamo sempre il buon senso.”

Il progetto di assistenza, nello specifico, sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. I recapiti telefonici da contattare sono 3923846163 – 3662089217 – 3279364057.