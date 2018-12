Tekneko: rilasceremo contenitori per raccolta tappi di plastica. Vogliamo sensibilizzare il riciclo della plastica

Avezzano. Tekneko avvia ad Avezzano il servizio di raccolta dei tappi per sensibilizzare grandi e piccoli a riciclare la plastica. Tappi dell’acqua, tappi del latte, tappi di succhi di frutta o delle bibite. Tutti questi tappi, che abitualmente ci troviamo tra le mani durante il giorno, potranno essere trasformati un domani in un gioco, in un complemento d’arredo o magari, perché no, in una bottiglia. La filiera del riciclo inizia nel momento in cui dividiamo la plastica da tutto il resto e la conferiamo negli appositi contenitori. Per questo Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana in città guidata dal presidente Umberto Di Carlo, ha deciso di avviare il servizio di raccolta dei tappi in plastica nel Comune di Avezzano. Gli addetti stanno consegnando agli istituti scolastici e agli uffici pubblici degli appositi contenitori nei quali potranno essere conferiti i tappi in plastica. Ecco le strutture scolastiche dove poterli trovare: scuola primaria Mazzini, via Mazzini; scuola secondaria Fermi, via Corradini; scuola primaria Persia, via Cairoli; scuola dell’infanzia Lago di Scanno, via De Gasperi; scuola dell’infanzia Nennolina, via Cairoli; scuola dell’infanzia Montessori, via Di Gianfilippo; scuola secondaria Corradini, via Corradini; scuola dell’infanzia Don Bosco, via di Cavalieri di V. Veneto; scuola primaria Pomilio, via Valerii; scuola primaria Collodi, via Bolzano; scuola secondaria Marini, via Bolzano; scuola dell’infanzia Marini, via Bolzano; scuola primaria Gandin, via Fucino; scuola primaria San Pelino, Piazza Italia; scuola dell’infanzia Caruscino, via Colantoni; scuola dell’infanzia Paterno, via Fracassi; I.I.S. Galilei, via Valerii; scuola secondaria Vivenza, via Massa; scuola primaria Borgo Pineta, via Saragat; scuola dell’infanzia Cianciusi, via De Gasperi; scuola primaria Giovanni XXIII, via Di Lorenzo; Liceo Scientifico M. Vitruvio P., via Moro; Liceo Statale B. Croce, via Cav. di V. Veneto; I.I.S. E. Majorana, via Moro; I.I.S. Serpieri, via Buonarroti; Comune di Avezzano Uffici Tecnici, piazza della Repubblica; Comune di Avezzano Sede Municipale, piazza della Repubblica; Polizia Locale, via Don Minzoni; Comune di Avezzano Settore VI, via Vidimari; ufficio Anagrafe, via America; ufficio Pianificazione, piazza Castello. Nei prossimi giorni Tekneko continuerà la consegna dei contenitori negli altri istituti della città.