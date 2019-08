Tekneko potenzia a Celano il servizio di raccolta in vista delle feste, Santilli: città pulita e accogliente

Celano. Tekneko potenzia a Celano il servizio di raccolta per le utenze non domestiche in vista delle feste. Da lunedì 12 agosto la società che gestisce il servizio di igiene urbano in città metterà in campo più uomini per servire, con un aumento di frequenza della raccolta, tutte le utenze non domestiche che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande. Una mano tesa per i bar, le pizzerie, le pasticcerie e i forni di via Giuliani (dietro Castello), parco delle Rimembranze, piazza IV Novembre, via Roma (fino all’Aia), corso Umberto e Capo del Colle, che fino a fine mese hanno un maggiore afflusso di clienti.

Lunedì è prevista la raccolta degli imballaggi in plastica, martedì del vetro e lattine, mercoledì degli imballaggi in plastica, giovedì della carta e tetrapak, venerdì del vetro e lattine, e sabato del secco indifferenziato. Questo servizio, che sarà attivo fino al 31 agosto, verrà svolto dalle 13 alle 16. Tekneko ricorda alle utenze non domestiche interessate di esporre il contenitore specifico su suolo pubblico entro le 13 per permettere agli addetti di ritirare i rifiuti differenziati.

“In questo periodo dell’anno a Celano abbiamo un flusso turistico importante”, ha dichiarato il sindaco Settimio Santilli, “ragion per cui abbiamo pensato di raddoppiare i servizi di raccolta per le attività commerciali in centro, affinchè la nostra città si presenti a chi viene a visitarla sempre pulita e decorosa”.

“Per lo stesso fine abbiamo aumentato le frequenze dei servizi di spazzamento”, precisa il primo cittadino, “implementandolo anche con il lavaggio enzimatico e igienizzante delle strade e sempre nell’ambito di una corretta tutela della salute pubblica e del mantenimento di condizioni igienico sanitarie adeguate collocheremo sempre nel circuito del centro storico 12 bagni chimici, compresi quelli per portatori di handicap, con pulizia/igienizzazione giornaliera. Avere una città che si presenti salubre, pulita, oltre che accogliente e bella agli occhi di chi viene a visitarla”, conclude, “è il miglior bigliettino da visita che gli si possa presentare”.