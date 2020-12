Tekneko destina il budget dei regali di Natale alla Caritas dei Marsi, ieri la consegna simbolica

Avezzano. Tekneko destina il budget dei regali di Natale per dipendenti e clienti alla Caritas diocesana dei Marsi e a enti e associazioni benefiche di Lazio e Puglia. E’ stato simbolicamente consegnato nelle mani del vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, il dono che Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana in diversi comuni dell’Abruzzo, del Lazio e della Puglia, ha voluto fare alle famiglie bisognose. Il presidente Umberto Di Carlo ha accolto ieri mattina nella sede del nucleo industriale il vescovo Santoro per i consueti auguri di Natale e gli ha comunicato la scelta fatta per questo particolare anno.

“Ho avuto il piacere come sempre di ricevere il nostro vescovo nei nostri uffici”, ha commentato Di Carlo, “e gli ho annunciato che Tekneko quest’anno ha deciso di destinare il budget dei regali di Natale per clienti e dipendenti alla Caritas della diocesi dei Marsi e ad associazioni ed enti benefici del Lazio e della Puglia. Ci è sembrato doveroso, in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, essere vicino alle persone meno fortunate che ogni giorno vengono assistite dai volontari della Caritas della nostra diocesi”.