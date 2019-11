Tekneko conquista Puglia e litorale laziale, Di Carlo: in 10 anni serviti circa mezzo milione di utenti e raggiunto il 78% di raccolta differenziata

Avezzano. Tekneko conquista Puglia e il litorale del Lazio e i comuni già serviti superano il 78% della raccolta differenziata. In oltre 10 anni la società che gestisce il servizio di igiene urbana in numerosi comuni del Lazio e dell’Abruzzo, e ora anche della Puglia, ha servito ben 470.6513 utenti con servizi innovativi di raccolta porta a porta ma anche spazzamento delle strade, pulizia delle spiagge e delle caditoie, confermandosi oggi la più importante società del settore nel centro Italia.

Un lavoro quotidiano e minuzioso che da qualche anno inizia a dare i suoi frutti in termini di percentuali di raccolta differenziata. E’ soddisfatto infatti il presidente Umberto Di Carlo che, dati alla mano, parla di un’azienda sempre attenta alle esigenze dei comuni e dei cittadini, pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza e a prestare supporto agli enti nell’ottica della tutela dell’ambiente.

“In 10 anni siamo riusciti a servire circa mezzo milione di persone in diverse zone d’Italia”, ha raccontato Di Carlo, “questo per noi è un grande successo che ci premia del lavoro svolto e soprattutto ci spinge a fare sempre meglio. Gli ultimi ingressi nella grande famiglia Tekneko, Ladispoli e 7 comuni della Puglia Casarano, Matino, Miggiano, Montesano, Parabita, Ruffano e Specchia, sono la conferma che il nostro impegno per i servizi di igiene urbana è premiato in tutta Italia”.

Solo da qualche giorno infatti Tekneko ha avuto la notizia di essere risultata prima in graduatoria nelle gare europee per la gestione dei servizi di igiene urbana del comune di Ladispoli e nell’Ambito regionale ottimale che comprende 7 comuni della provincia di Lecce.

“Il 2019 è stato un anno molto importante per noi non solo perché sono entrati a far parte del nostro gruppo Nepi, Vetralla, Filettino e Sacrofano, e sono state riconfermate due importanti comunità Marsicane come Scurcola Marsicana e Celano”, ha continuato il presidente di Tekneko, “ma soprattutto perchè i dati della raccolta differenziata sono schizzati vertiginosamente e questo non solo grazie al nostro impegno, ma soprattutto alla collaborazione e consapevolezza dei cittadini e delle amministrazioni. Solo per dirne alcuni Avezzano nel 2019 ha raggiunto quota 77,91%, Villavallelonga è arrivata al 78,63% e Grottaferrata, un’importante comunità laziale, ha sfiorato il 71%. Ora abbiamo nuovi impegni per il futuro e soprattutto nuovi obiettivi da raggiungere per migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti e portare sempre più innovazione tecnologica nei comuni serviti”.