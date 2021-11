Tecnologie basate sull’ intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale (AI) è il futuro che bussa alla porta. Si tratta di una tecnologia che ha già molti utilizzi nel quotidiano e che permette di dialogare con le macchine, capaci oggi di pensare quasi come un essere umano. Ma di cosa si tratta e quali sono le sue attuali applicazioni?

L’intelligenza artificiale è un ramo dell’informatica che consente di progettare e realizzare sistemi capaci di ragionare come le persone. Si tratta di hardware e software con delle caratteristiche tipicamente umane: ad esempio, le macchine dotate di AI sono in grado di prendere decisioni, di percepire lo spazio e il tempo, di apprendere dalle loro esperienze e maturare, esattamente come accade agli umani. I sistemi informatici con AI non sono solo in grado di fare calcoli e non dispongono più soltanto di banche dati dalla memoria vastissima. Oggi possono decidere, sbagliare e imparare, fare predizioni sul futuro e altro ancora.

Per fare un esempio di quanto detto, nel 1996 si disputarono alcune affascinati partite a scacchi tra i campioni del mondo Garry Kasparov e Deep Blue, un sistema realizzato dalla IBM. Inizialmente fu Kasparov ad avere la meglio sul computer. Man mano che il torneo procedeva però, la macchina osservava e imparava. Le successive partite furono vinte da Deep Blue che aveva superato il maestro.

Le grandi innovazioni tecnologiche affascinano e sono molto ricercate. Accade ad esempio nel settore giochi. I gamer sono utenti molto esigenti, a caccia dell’ultima novità del momento. Ecco che i giochi live in HD e l’ottimizzazione da mobile sono ciò che l’utente cerca per divertirsi in gameshow sempre più all’avanguardia. È quanto succede con i casino online nuovi, fornitori dei classici giochi come roulette, blackjack e slot disponibili sia per Android che per iOS. Presentano una navigabilità e giocabilità semplice e intuitiva. Dispongono poi di regolare licenza ADM (Agenzia Dogane e Monopoli dello Stato) e di criptografia dei dati scambiati tra utente e piattaforma.

Ma non solo nei giochi. Le nuove tecnologie accompagnano le persone nel quotidiano. Gli assistenti vocali ad esempio, come Siri, Cortana e Ok, Google, si avvalgono della innovazione dell’intelligenza artificiale per comprendere il linguaggio naturale ossia il parlato tipico di un essere umano. Inoltre ritroviamo macchine AI nel settore automobilistico: alcuni veicoli non presentano pilota poiché è una macchina a guidarli in piena autonomia. In campo medico, le intelligenze artificiali sono impiegate per le diagnosi e per la realizzazione di robot di accompagnamento.

L’intelligenza artificiale è una innovazione tecnologica di cui si sentirà parlare ancora a lungo. Il settore informatico è solo agli albori di una novità che cambierà il modo di interagire con le macchine e l’essenza stessa di ciò che è una macchina, rendendola sempre più simile all’uomo, con applicazioni in qualsiasi campo umano, dal settore giochi a quello medico.