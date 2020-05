Tecnocall dona pc alla Caritas di Avezzano per favorire lezioni online degli studenti

Avezzano. “Convinta di fare solo il proprio dovere in questo difficile momento, la società di call center abruzzese Tecnocall srl, in questi giorni ha fatto dono alla Caritas di Avezzano di alcuni strumenti tecnologici per favorire l’attività di giovani studenti in smart learning che accompagnerà la scuola italiana anche a settembre così come previsto dal governo” si legge in una nota della Tecnocall srl.

“L’attenzione verso le giovani generazioni non è una novità per la società che ha sedi in Abruzzo perché già in altre occasioni si è rivolta a loro al fine di favorire quel feeling con il mondo del lavoro, necessario a contribuire alla crescita professionale dei giovani. Tecnocall infatti è alla continua ricerca di personale junior con competenze informatiche da impiegare presso le proprie sedi di L’Aquila, Avezzano e Pescara.

Altro materiale (monitor e pc) sarà consegnato nei prossimi giorni sperando così di dare un valido supporto a chi in questo momento ha estrema difficoltà a svolgere il proprio lavoro oppure prepararsi agli esami di fine anno scolastico, anche per via della compresenza di più persone in casa.

Tecnocall srl rivolge un sentito ringraziamento a Don Carmine Di Bernardo che sta portando avanti, nella Caritas, il difficile compito di collegamento a favore delle famiglie in difficoltà”.