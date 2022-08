Tecnici al lavoro per il ripristino degli uffici comunali di Magliano de’ Marsi

Magliano de’ Marsi. Si sta lavorando senza sosta a Magliano de’ Marsi per il ripristino degli uffici comunali. Nei giorni scorsi si è verificato un crollo nel controsoffitto che ha interessato lo stabile di via Avezzano dove dal 2018 sono stati trasferiti gli uffici comunali in concomitanza con l’apertura del cantiere per la ristrutturazione del palazzo comunale.

A essere interessati dal crollo sono stati vari uffici: quello del primo cittadino, Pasqualino Di Cristofano, quello della polizia locale, e poi l’ufficio lavori pubblici, il Suap e altri. Non appena i dipendenti comunali si sono accorti dell’accaduto hanno avvertito gli amministratori comunali che hanno bloccato gli accessi nella struttura e avviato l’iter per ripristinare quanto prima l’agibilità dell’edificio.

Sono stati già avviati una serie di sopralluoghi per capire l’entità del danno e con le varie ditte per cercare di ripristinare quanto prima l’agibilità del municipio. I servizi essenziali del Comune di Magliano de’ Marsi restano attivi e a servizio dei cittadini. Per urgenze è possibile contattare la polizia locale al numero 348.1542606, lo stato civile e l’anagrafe al 348.1542602 e il Coc al 348.1542605.