Tecnica 2000: in partenza il nuovo corso per Assistente di Studio Odontoiatrico

Avezzano. E’ in partenza il 29 novembre il corso per ASO – Assistente di Studio Odontoiatrico “Tecnica 2000”. La professionalità, la serietà, la docenza altamente qualificata e la consolidata esperienza nella formazione in ambito sanitario e sociale, che da sempre contraddistinguono l’Istituto Tecnica 2000, hanno fatto sì che il Corso di qualifica professionale per ASO fosse l’unico ad ottenere il PATROCINIO della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri L’Aquila, che avrà una supervisione sulla docenza e funzioni di coordinamento del corso e con il quale sono operative numerose convenzioni. L’Istituto Tecnica 2000, sito in via C. Corradini, 243 ad Avezzano, ha attivato questo percorso formativo a seguito di Autorizzazione Regionale (determinazione dirigenziale DPG 009/112 del 30/05/2019) permettendo ai propri studenti di conseguire la qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico, valida su tutto il territorio nazionale.

L’Assistente di Studio Odontoiatrico è una figura riconosciuta dal Ministero della Salute come Operatore di Interesse Sanitario e svolge attività finalizzate all’assistenza dei professionisti sanitari del settore odontoiatrico durante le prestazioni cliniche. Predispone l’ambiente e lo strumentario, relazionandosi con le persone assistite, si occupa dell’accoglienza dei clienti, della gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori e collaboratori e trova impiego presso studi odontoiatrici privati e presso le strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. Opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l’equipe odontoiatrica, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Forte ad oggi di una esperienza di oltre 40 anni nel campo della formazione, l’Istituto Tecnica 2000 è attualmente sede dei corsi per O.S.S. “Operatore Socio-Sanitario”, Tecnico di conduzione di strutture socio assistenziali – “Responsabile strutture socio assistenziali” ed è sede storica e punto di riferimento su tutto il territorio nazionale per la Scuola annuale per Puericultrici dal 1978 e per la Scuola triennale per Terapisti della Riabilitazione.

Istituto Tecnica 2000

Tel.: 0863/20217 – 0863/441623 – 366/4467452

e-mail: segreteria@nuovatecnica2000.it

web: www.nuovatecnica2000.it