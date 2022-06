Teatro, “storie in circolo”: da giugno ad agosto spettacoli ad Avezzano

Avezzano. Arriva ad Avezzano “Storie in circolo” il progetto estivo de Il Volo del Coleottero in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo. Si tratta di una rassegna di spettacoli di teatro per ragazzi e di laboratori di lettura e creatività. Gli spettacoli verranno ospitati dall’interno dei bellissimi spazi verdi del Circolo Tennis di Avezzano.

Cinque appuntamenti con gli spettacoli che vedranno la presenza di compagnie proveniente da tutto l’Abruzzo, tre laboratori di letture e creatività. Spettacoli di teatro ragazzi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie all’interno di un teatro totalmente immerso nella natura. Il progetto rientra nelle attività di teatro natura che la compagnia sta portando avanti da tempo e che caratterizzeranno tutte le attività estive. Lo spazio che ospiterà gli spettacoli sarà volutamente naturalistico: lo spazio scenico sarà formati dagli alberi e dai fili d’erba che delimiteranno lo spazio di azione degli attori. Lo spettacolo della natura incontra le storie.

“Appena abbiamo visto questo spazio ci siamo sentiti subito bene e abbiamo pensato che sarebbe stato bello far vivere a più persone possibili la nostra stessa esperienza. Una porzione di pineta gestita dallo staff del Circolo Tennis che con tanta attenzione si prende cura del posto e con tanta generosità e sensibilità ci ha accordato questa collaborazione, per questo ringrazio tutto il Circolo nella persona del presidente Vincenzo Cellini. Sarà possibile vedere degli spettacoli teatrali immersi tra gli alberi, i profumi e i suoni della natura. Abbiamo voglia di regalare un’esperienza di Bellezza, Cultura, Incontro nel segno del Teatro a tutti coloro che vorranno sostenerci e partecipare a un’idea, a un progetto, a una visione che vada oltre lo spettacolo o l’evento in sé, che appartiene a tutti: bambini, famiglie, cittadini, artisti… Siamo tutti chiamati a rendere migliore il nostro territorio, a creare nuove opportunità e possibilità, noi crediamo in questo, lo facciamo da molti anni, il più delle volte in modo indipendente potendo contare sulle persone che ci credono insieme a noi e ci sostengono. Crediamo nella forza di una comunità che sentendosi parte di un progetto più grande, partecipando, sentendosi corresponsabile, contribuisce a creare un presidio sociale, culturale e di crescita per tutti. Ringraziamo fin da ora chi vorrà partecipare e vi aspettiamo numerosi!” Francesco

Sportelli – direttore artistico. Si parte Domenica 19 giugno con lo spettacolo FAME DI PANE prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo che vede in scena gli attori della Compagnia de Il volo del Coleottero che con acqua, farina lievito e sale racconteranno la storia del pane. Domenica 26 giugno sarà la volta del Teatro Lanciavicchio che porterà in scena l’ALLEVATORE DI REGINE un viaggio poetico alla scoperta del mondo delle api.

Domenica 3 luglio toccherà alla compagnia Terrateatro di Giulianova che con lo spettacolo IL VENTO IN TASCA _ la storia di Annie Londonderry, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo porterà in scena una lettura animata con musica dal vivo sulla storia di una giovane donna e del suo giro del mondo in bicicletta. Domenica 17 luglio toccherà alle STORIE VAGABONDE de Il Volo del Coleottero che tornano

con il loro teatro a 4 ruote che apre il suo “sipario a portellone” per portare le storie dappertutto. Domenica 7 agosto il Teatro Brucaliffo di L’aquila chiuderà la rassegna con lo spettacolo CON GLI OCCHI DI UN CLOWN un viaggio poetico e divertente nel mondo del circo.

Tutti gli spettacoli cominceranno alle ore 18.00 Inoltre Sabato 25 giugno, 16 luglio e 6 agosto dalle ore 10 alle ore 12 sarà possibile partecipare su prenotazione ai laboratori “TANTE STORIE SOTTO GLI ALBERI”.