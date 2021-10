Teatro Off (Limits): al via la quarta stagione di prosa indipendente

Avezzano. È stata presentata questa mattina la quarta stagione teatrale organizzata dal Teatro OFF (limits) di Teatranti Tra Tanti, in collaborazione con le associazioni Assioma e Feel e con il sostegno del Comune di Avezzano. Presenti all’interno della Sala Consiliare del Comune i direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini, che hanno illustrato gli spettacoli, la project manager Cinzia Pace, che ha ripercorso l’evoluzione del Teatro OFF degli ultimi mesi, l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano e anche il vicesindaco Domenico Di Berardino.

“La città di Avezzano può vantare un inverno probabilmente tra i migliori d’Abruzzo”, ha spiegato Di Stefano, “il Castello Orsini diventa teatro di una nuova stagione, i nomi proposti sono di assoluto rilievo e prestigio. Sono convinto che anche il prossimo anno l’organizzazione dei Teatranti tra Tanti sarà in grado di sviluppare qualcosa di più grande. Per adesso ci accontentiamo di una stagione OFF e sono contento anche del prestigioso riconoscimento ricevuto dal Ministero. Viva l’OFF, ci aspettiamo una grande stagione”, ha concluso l’assessore.

Spazio quindi agli spettacoli che dal 20 novembre allieteranno gli spettatori del Castello Orsini Colonna che da quattro anni accoglie i progetti del Teatro OFF, trasformandosi così in un autorevole luogo di teatro e cultura.

“Non è mai troppo Abruzzo” (Di Vincenzo Olivieri) aprirà il sipario il 20 novembre.

Venerdì 17 dicembre sarà la volta di “Manca solo Mozart” (di Antonio Grosso insieme a Marco Simeoli), mentre il 21 gennaio 2022 sarà in scena “Tre sogni in affitto” (Scritto e diretto da Gianni d’Amato Con Massimiliano Palumbo, Mauro Collina, Vincenzo Triggiano, Chiara d’Amato, Marica Auletta). Il 18 febbraio 2022 invece sarà riproposta la commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame “Coppia aperta quasi spalancata” (con Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari). Il 18 marzo sarà la volta di “Equitalia” (Scritto e diretto da Massimiliano Aceti Con Chiara Mancuso e Massimiliano Aceti Spettacolo vincitore del premio “Miglior Testo” al Festival Indivenire 2019) mentre l’8 aprile un fuori abbonamento, “Q l’eroe che inseguì la blatta” (Di e con Chiara Pellegrini, Federico Luciani, Francesca Spiccio e Michele Moretti-Spettacolo vincitore del premio “Teatro in cerca d’Autore 2021” di Avezzano).

Il 6 maggio penultimo spettacolo con “La donna più grassa del mondo” (Di Emanuele Aldrovandi, con Luca Cattani, Alice Giroldini, Marco Maccieri) mentre il 20 maggio concluderà la stagione lo spettacolo “Follia d’ufficio” (Scritto e diretto da Alessandro Martorelli, con Cristina Biagiarelli, Alessandro Scafati, Gianluca Zanellato, Alessandra Barbonetti, Antonio Pellegrini e Alessandro Martorelli).

“Grazie ai ragazzi del Teatro OFF che si sono messi in gioco, ormai da quattro anni”, ha spiegato il vicesindaco Di Berardino, “Stanno riscuotendo un successo non solo di partecipazione popolare ma anche di consensi di carattere istituzionale. L’amministrazione è stata messa in condizione di sostenere un progetto valido. Abbiamo un obbligo morale importante. Dare sostegno e sfogo a queste realtà, dare loro la possibilità di esprimersi. Investire sulla cultura significa investire su qualcosa che durerà nel tempo. Chi si propone, si propone per completarci. Vogliamo aprire le porte. Includere. Crediamo in questi ragazzi, nella loro qualità, nella loro proposta. Soprattutto, apriamo le porte a chi ha il coraggio di proporsi”, ha aggiunto il vicesindaco.

Ulteriore novità di quest’anno è “Una scelta difficile”, la rassegna di ben 3 spettacoli che si terrà tra novembre e dicembre al Teatro della Parrocchia di S. Rocco di Avezzano e che racconta le storie di persone e delle loro decisioni. Si parte il 7 novembre con “Zi Fonso” (di e con Pierluigi Tortora), per poi proseguire con “Effetti Collaterali” il 21 novembre (di Alessandro Martorelli) e terminare il 12 dicembre con “Il Coraggio (S)velato” (adattamento di Margherita d’Onofrio).

STAGIONE INVERNALE 2021/22 al Castello Orsini Colonna:

COSTO BIGLIETTO SINGOLO: € 10

COSTO ABBONAMENTO INTERA STAGIONE: € 60

RASSEGNA “UNA SCELTA DIFFICILE” – Teatro S. Rocco

COSTO BIGLIETTO: € 10

COSTO BIGLIETTO ABBONATI TEATRO OFF: € 8

Si ricorda inoltre che in base alle vigenti normative anti- Covid l’ingresso allo spettacolo è permesso solo

con l’esibizione del Green Pass (aver fatto almeno una dose del vaccino; essere risultati negativi a un

test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid negli ultimi sei

mesi)

