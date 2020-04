Teatro dei Marsi, ecco le nuove date dei concerti di Bennato e Banco del Mutuo Soccorso

L’ingresso sarà gratuito per gli Abbonati 2019-2020 (per venerdì 9 ottobre) con gli stessi posti numerati.

Restano validi i Biglietti numerati acquistati: titoli Bennato 6 marzo per 9 ottobre; titoli Bennato 7 marzo per 10 ottobre; titoli Banco del Mutuo Soccorso 27 marzo per 11 ottobre.

Il rimborso del biglietto verrà disposto entro il 30 aprile p.v., attraverso l’emissione di un voucher (Buono acquisto) di pari importo, da poter utilizzare entro il 31.12.2021 in ambito di spettacoli organizzati da Harmonia Novissima.

Per richieste rimborsi (scadenza 30 aprile p.v.): [email protected] (Online) – [email protected] (Botteghino)