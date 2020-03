Teatro dei Marsi, rinviati il doppio concerto di Edoardo Bennato e quello del Banco del Mutuo Soccorso. Ecco le nuove date

Avezzano. A seguito delle disposizioni del DPCM 04.02.2020 del Governo, emanato in merito alla gestion dell’emergenza Coronavirus, l’associazione Harmonia Novissima ha dato nota del rinvio degli spettacoli previsti nel mese di marzo al Teatro dei Marsi.

Il doppio concerto di Edoardo Bennato è stato rimesso in palinsesto i prossimi 19 e 20 aprile, sempre con inizio fissato alle 21, con i titoli acquistati per la serata del 6 marzo validi per il primo appuntamento e quelli acquistati per la serata del 7 marzo per il secondo. Per quanto riguarda, invece, il concerto del Banco del Mutuo Soccorso, originariamente previsto per il 27 marzo, si terrà il 29 maggio alle 21; anche in questo caso, restano validi acquisti e prenotazioni effettuate.