Teatro dei Marsi, la musica dei Pink Floyd va in scena con Paintbox: show dedicato al 40ennale di The Wall

Avezzano. La grande musica dei Pink Floyd arriva al teatro dei Marsi di Avezzano. Questo venerdì, 8 novembre, a partire dalle 21, i più grandi successi di Roger Waters, David Gilmour, Syd Barrett, Nic Mason e Richard Wright verranno celebrati attraverso lo show dei “Paintbox – Pink Floyd tribute band” che, in occasione dei quaranta anni dall’uscita del capolavoro “The Wall”, si renderanno protagonisti di un evento fatto di suggestioni, luci, colori ed emozioni, tutto sulle note di uno dei gruppi più amati della storia della rock e non solo.

Nel novembre del 1979 usciva infatti un album fondamentale per la storia del gruppo inglese e, per i Paintbox, che nel corso di questi anni hanno già riproposto negli anni tutti i dischi più importanti dei Pink Floyd, il quarantennale rappresenta la giusta occasione per tornare in terra marsicana con uno spettacolo teatrale interamente incentrato su quello che, a detti di molti, è stato l’album che ha cambiato per sempre il volto della musica inglese.