Team centro Italia: i campioni regionali verso l’atteso appuntamento nazionale

Avezzano. Prosegue nel migliore dei modi la stagione agonistica del Team Centro Italia . Sono state 2 settimane intense di campionati regionali, a scandire l’avvicinamento ai campionati italiani di Roma in programma dal 6 all’11 agosto. Queste le gare dei nostri atleti: 100 farfalla Andrea Di Marco, 400 misti, 200 rana e 200 misti Gianfranco Anselmi, 200 stile e 400 stile Sara Di Marco. Ottimo l’andamento generale della squadra, miglioramenti continui e conferme sull’andamento della preparazione in vista dei campionati grazie soprattutto al lavoro continuo del coach Andrea Caldarelli. Soddisfazione per un’annata che ha ridato entusiasmo, unità e forza al gruppo, importantissimi traguardi in vista del futuro! Forza ragazzi

Ultime Notizie