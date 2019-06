Il Team Centro Italia di Avezzano trionfa alle gare di Riccione, tante le medaglie portate a casa

Avezzano. Dal 31 maggio al 2 giugno si sono svolti nelle piscine della polisportiva comunale di Riccione le gare del 23° trofeo di nuoto Italo Nicoletti dove la società Team Centro Italia ha partecipato mettendo in risalto nelle finali della manifestazione alcuni dei suoi atleti.



Nonostante il tasso agonistico molto alto con la partecipazioni di atleti della nazionale italiana di nuoto e nuotatori di lunga esperienza tutta la squadra ha raggiunto il 27° posto in classifica generale partecipando con 30 atleti divisi tra le categorie Esordienti, Ragazzi, Juniores e Cadetti.

L’intera squadra composta da: Anselmi Mattina Gianfranco, Anselmi Martina, Badea Thomas, Basso Vincenzo, Cucinelli Matteo, D’Amore Gabriele, Di Berardino Angelica, Di Berardino Mario, Di Marco Andrea, Di Marco Sara, Di Ruscio Roberto, Evangelista Giordano, Iannicca Federico, Liberati Antonio, Liberati Matilde, Luciano Veronica, Mancini Jacopo, Montaldi Alessia, Morelli Cesare, Nazzicone Denise, Ranalletta Ambra, Ranalletta Veronica, Ricci Domenico, Ricci Emanuele, Sabatini Aide, Sulla Alessia, Tiburzi Daniele, Tiburzi Dario e Vicaretti Antonella hanno gareggiato in maniera eccellente abbassando notevolmente i loro personali su gran parte delle gare in cui sono stati iscritti. Ulteriore lustro ai colori del TCI lo hanno dato i ragazzi che successivamente alle batterie della mattina si sono qualificati nelle finali del pomeriggio.

Tra di loro Anselmi Gianfranco ha ottenuto un 6° posto nei 100 rana ed il tempo per i campionati italiani, 2° nei 200 misti e già classificato, 1° nei 200 rana con tempo per gli italiani; Di Berardino Mario 8° nei 200 stile libero con pass; Di Marco Andrea 10° nei 200 farfalla; Iannicca Federico che nei 1500 stile libero tocca 6° e scala la classifica nazionale rientrando per il momento negli atleti che posso accedere agli italiani, 6° nei 200 stile libero; Denise Nazzicone 4° nei 200 stile libero con pass per gli italiani, 4° nei 100 stile libero con pass e 2° nei 200 misti anche qui con pass per gli italiani di inizio agosto; Vicaretti Antonella 6° nei 50 farfalla, 3° nei 100 stile e già classificata per gli italiani, 1° nei 50 stile libero e già classificata per gli italiani.

Servirebbero molte parole ancora per descrivere bene quanto i ragazzi sono stati bravi in tre giorni di gare molto intensi ma i risultati parlano da soli, ovviamente soddisfatti i Tecnici Caldarelli Andrea, Montuori Maria Luigia e Riccardo Rossi.