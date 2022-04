Team Baldassarre colpisce ancora: eccellenti risultati a Jesolo e arriva la classifica ai campionati italiani

Trasacco. Il team di kickboxing made in Trasacco brilla nuovamente sui ring italiani. In una nota facebook Tomas Baldassarre scrive: “In data 2 aprile il Team Baldassarre ha partecipato con entusiasmo e tenacia al Criterium e Coppa del Presidente svoltasi a Jesolo, portando a casa i seguenti risultati:

Oro per Francesco Oddi -55, Oro per Anwar Afkari -50 e bronzo -55, Oro per Tomas Baldassarre per ritiro avversario , Argento per Domenico D’Eleuterio contatto pieno -81 kg, Argento per Gino Salvati +90 kg Sr, Bronzo per Cristian Marziale categoria +90 Jr, Bronzo a pari merito per Martina Magnante -50 kg, Bronzo a pari merito per Claudia Ciofani -60 kg, Bronzo a pari merito per Marco Chicarella -80 kg”

Così, tutti i membri della squadra si classificano per il Campionato Italiano che si svolgerà a Maggio a Jesolo. “Il nostro bel team continuerà a lavorare e migliorare. Ringraziamo anche tutti i genitori che sostengono, credono e sognano insieme ai loro figli!”, conclude la nota.