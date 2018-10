Tavolo tecnico sicurezza strada Cntarella, il comitato dei lavoratori richiama l’attenzione delle istituzioni 

Avezzano. Tavolo tecnico sicurezza strada Cintarella, il comitato dei lavoratori richiama l’attenzione delle istituzioni. Continua a far discutere l’iter sulla messa in sicurezza della strada che collega i comuni del Fucino con il centro spaziale.

Il “Comitato dei Lavoratori per la Sicurezza stradale della Cintarella” ha preso atto delle “lungimiranti” ed opportune determinazioni assunte nei giorni scorsi dall’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e a seguire dalla Regione Abruzzo nel merito della questione della messa in sicurezza della strada ed esprime apprezzamento per la notizia della seduta collegiale prevista per mercoledì 3 ottobre, a Palazzo Silone, convocata dal presidente della Regione Giovanni Lolli.

L’obiettivo è quello di ascoltare i sindaci di Ortucchio, Raffaele Favoriti, Trasacco, Mario Quaglieri, Luco dei Marsi, Marivera De Rosa e San Benedetto dei Marsi, Quirino D’Orazio per capire quanti fondi servono per assicurare la sicurezza della strada. Al vertice parteciperà anche l’assessore regionale ai lavori pubblici Lorenzo Berardinetti che già avuto modo di dialogare con gli amministratori locali sulla vicenda.

Il “Comitato dei Lavoratori per la Sicurezza stradale della Cintarella” desidera richiamare l’attenzione delle Istituzioni invitate a raccolta sull’importanza d’individuare soluzioni definitive sostenute da altrettanto idonee misure finanziarie, da destinare alla specifica risoluzione delle problematiche ripetutamente segnalate nella loro ampiezza e acclarata gravità.

Con l’occasione Il Comitato “conferma la propria disponibilità ad una pronta interlocuzione, per ogni eventuale ed utile contributo informativo e partecipativo”.