Tavola rotonda in casa Segen sulla nuova regolazione Arera nel settore dei rifiuti urbani

Avezzano. “La nuova regolazione Arera nel settore dei rifiuti urbani”. Questo il tema del convegno organizzato da Segen con Utilitalia per mercoledì 22 alle 10, nella sala consiliare della società consortile a Civitella Roveto. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha definito il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti che stabilisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Segen, in collaborazione con Utilitalia, federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas, insieme alla Fondazione Utilitatis (Istituto di ricerca sui Servizi Pubblici) e all’Anci Abruzzo ha voluto organizzare questo momento di confronto per approfondire le novità in materia. Al convegno parteciperanno i rappresentati e i tecnici delle società pubbliche regionali abruzzesi e del centro Italia del settore rifiuti e dei Comuni. Ad aprire i lavori sarà alle 10 Fernando Capone amministratore unico di Segen che farà il punto sull’operato della società consortile in servizio in numerosi comuni della Valle Roveto e della Marsica.

La discussione proseguirà con l’intervento di Pierluigi Biondi sindaco dell’Aquila e presidente dell’assemblea dell’Agir e di Francesco Ciciotti sindaco di Capistrello e componente direttivo Anci Abruzzo. Alle 10.30 è previsto il contributo di Paolo Carta direttore area affari regolatori di Utilitalia che parlerà nello specifico della nuova disciplina e di Francesca Mazzarella direttore della fondazione Utilitatis al quale spetterà l’illustrazione degli aspetti principali del nuovo metodo tariffario. La mattinata si chiuderà con un dibattito tra i relatori e gli addetti ai lavori che prenderanno parte all’evento.