Tavola rotonda di Etnomusicologia, appuntamento alla sala Picchi dell’ex Arssa

Avezzano. Nell’ambito della VI TAVOLA ROTONDA DI ETNOMUSICOLOGIA, la casa editrice Edizioni Kirke si fa promotrice della Call for books – Call for papers 2022 per la Collana di Culture musicali e arti performative per l’Abruzzo e il Centro Sud.



In linea con i contenuti della casa editrice, la Collana vuole prediligere le culture musicali attraverso un approccio trasversale alla ricerca scientifica per agire su fenomeni, eventi, oggetti, fonti musicali e produzioni musicali che possano apportare una maggiore conoscenza e definizione della cultura dell’area abruzzese e del Centro–Sud, in una prospettiva storica o attuale.



I contenuti, i dettagli e le modalità verranno rese note nella sessione pomeridiana del Convegno (ore 15:00).

‘Ad horam nonam’. VI Tavola rotonda di etnomusicologia. Per ricordare, con e nella ricerca, Gianluca Tarquinio e Alberto Mario Cirese. GIOVEDI 11 novembre, ingresso libero Sala “A. Picchi” del Parco Torlonia EX ARSSA di Avezzano, e diretta streaming Facebook Pro Loco Avezzano e Info Media News.