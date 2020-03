Tassista marsicano morto, lo schianto ripreso in diretta da un gruppo di giovani (video)

Bologna. Ieri notte, in un incidente d’auto, ha perso la vita il marsicano Fabrizio Cervellini, mentre aspettava un cliente sul suo taxi, all’altezza del ristorante Pinterré (clicca qui per l’articolo). L’impatto con un’Audi che sfrecciava a tutta velocità è stato talmente violento, che ha fatto schizzare il taxi di Fabrizio Cervellini a parecchi metri di distanza.

In queste ore è spuntato il video di quell’incidente, pubblicato sui social da alcuni ragazzi, che mostra esattamente il momento dello scontro tra l’Audi e il taxi di Fabrizio Cervellini.

Nel video si vedono alcuni ragazzi del sud Italia parlare tranquillamente davanti al ristorante pizzeria Pinterré. In quel momento il taxi di Fabrizio Cervellini si ferma per rispondere alla chiamata della corsa, effettuata proprio da uno dei ragazzi. Un istante dopo, però, avviene il violento scontro tra l’Audi guidata da un 61enne, ora indagato per omicidio stradale, e il taxi del giovane marsicano. Fortunatamente il ragazzo che aveva chiamato la corsa è rimasto illeso, ma nel video lo stupore per lo scampato pericolo viene subito sopraffatto dallo sgomento dei presenti, che rimangono allibiti davanti alla violenza dell’incidente. Di seguito il video postato sui social dai ragazzi, che si spera possa servire agli inquirenti per ricostruire meglio la dinamica esatta dell’incidente.