Task force contro i furbetti, il Comune di Avezzano recupera 1,2 milioni di tasse non pagate

Avezzano. Task force contro i furbetti, il Comune di Avezzano recupera un milione e 200mila euro di tasse non evase. “Un esempio virtuoso, che si può ripetere anche in altri settori”, così il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, ha commentato l’attività portata avanti dal settore Tributi contro gli evasori. “In pochi mesi, con un attento e assiduo lavoro di squadra, il settore Tributi ha recuperato un milione e 200mila euro di contributi non pagati”, ha continuato, “a rispondere sono stati tanti cittadini, che hanno scelto di mettersi in regola, versando quanto dovuto. Ho incontrato i dipendenti. Più conosco il personale del Comune, i funzionari, i dirigenti e più mi convinco che abbiamo un potenziale importante che giorno per giorno può portare a risultati sempre maggiori.

Abbiamo una classe dirigente giovane ma già con una maturata esperienza, che sicuramente ha avuto anche una buona scuola all’interno del Comune, che ha portato a una formazione continua. Continueremo ad andare in questa direzione: massima fiducia ai dirigenti affinché essi possano creare un ambiente di lavoro sereno. La politica deve essere attenta a tutti i processi di lavoro ma senza pressioni. Deve accompagnare soprattutto i cambiamenti. Il mondo gira velocemente e anche il Comune ha bisogno di una modernizzazione. Grazie all’impegno del Settore e ai cittadini che si sono messi in regola, una prima parte del recupero di Imu e Tari non pagate, 300mila euro, sarà utilizzata per le opere di manutenzione delle aree verdi e degli impianti sportivi di tutto il territorio comunale. L’obiettivo finale è riuscire ad abbattere l’evasione così da poter iniziare a pensare anche a possibili sconti sulle tariffe”.