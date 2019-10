Task force a Luco dei Marsi contro la droga e la criminalità, Comune e forze dell’ordine unite

Luco dei Marsi. Un’operazione straordinaria di controllo del territorio di Luco dei Marsi, tra il pomeriggio e la sera di ieri, è stata attuata dagli equipaggi del commissariato di Avezzano, in sinergia con operatori provenienti da Pescara e Nettuno, e con l’ausilio dell’unità cinofila.

Nelle scorse settimane la sindaca del paese, Marivera De Rosa, e il vicesindaco, Giorgio Giovannone, hanno incontrato il prefetto, Giuseppe Linardi, con il questore Orazio D’Anna, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nazareno Santantonio, il comandante provinciale della guardia di finanza, il colonnello Gabriele Nastasi, il comandante della Polizia provinciale, capitano Antonio Del Boccio e i componenti del Cposp, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a seguito della richiesta dell’istituzione di un tavolo tecnico allargato per la prevenzione e la sicurezza, avanzata dall’amministrazione comunale in relazione agli elementi di potenziale criticità nel territorio e nell’ambito di una serie di iniziative mirate alla prevenzione dei fenomeni che maggiormente incidono sulla serenità delle famiglie, nonché sulla tenuta sociale della comunità.

Dette iniziative saranno condotte di concerto con gli uffici della Asl, le associazioni e tutte le forze vive del territorio. Nel corso dell’incontro con i vertici delle istituzioni deputate all’ordine e alla sicurezza, è stata concordata un’ancora più ampia cooperazione tra l’amministrazione e le forze dell’ordine.

“Abbiamo varato nelle scorse settimane un vasto programma per la prevenzione e il contrasto a fenomeni che danneggiano le nostre famiglie e la nostra comunità”, ha precisato il sindaco di Luco, Marivera De Rosa, “le iniziative vedranno coinvolti tanti uffici e competenze, oltre che tutti i corpi delle forze dell’ordine per la parte che attiene loro. Come sempre la sicurezza del nostro territorio è una priorità per la nostra amministrazione”.

“È un’impresa non facile visti i tempi e le scarse risorse ma con il contributo di tutti possiamo farcela”, ha concluso la sindaca, “invito tutti a segnalare eventuali traffici illeciti e le persone che dovessero vivere situazioni problematiche, attinenti alla sfera delle dipendenze o affini, a rivolgersi con fiducia ai servizi preposti”.