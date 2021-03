Tariffe gas, risparmio e comodità col digitale

La fornitura del gas è essenziale in molte case italiane, per cucinare e riscaldare l’acqua e gli ambienti. Grazie allo sviluppo del digitale, oggi è possibile gestirla con facilità e immediatezza sul web, unendo il comfort dell’utilizzo al risparmio dato da tariffe convenienti. Facendo attenzione ai consumi è poi possibile ridurre ulteriormente la spesa, facendo anche un gesto concreto per la tutela dell’ambiente.

Per consumare meno senza rinunciare al comfort domestico, si possono sostituire gli impianti di riscaldamento e le caldaie più vecchie con modelli nuovi e tecnologicamente più aggiornati consente di utilizzare meno combustibile per riscaldare quanto prima; quando si accende il riscaldamento, va posta poi attenzione che porte e finestre siano chiuse, per evitare la dispersione del calore e quindi uno spreco inutile di energia. In cucina invece, utilizzare pentole a pressione e mettere i coperchi durante la cottura aiuta a cuocere il cibo più rapidamente e quindi con minor dispendio energetico

E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, propone offerte digitali che insieme a tariffe gas convenienti offrono la comodità di una gestione da remoto, come E.ON GasClick, attivabile direttamente online con pochi passaggi e gestibile tramite l’app My E.ON, in cui è possibile consultare le bollette e i consumi direttamente smartphone o da computer. Una soluzione che consente anche di fare un gesto concreto per l’ambiente, aderendo con un piccolo contributo al progetto Boschi E.ON, nell’ambito del quale sarà piantumato un albero che crescerà̀ in uno dei Boschi E.ON, partecipando così alla riduzione dell’emissione di gas serra. A chi vuole cambiare fornitore di energia su entrambe le forniture luce e gas è invece dedicata E.ON Luce e Gas Insieme, con un prezzo conveniente.

Recentemente E.ON ha anche lanciato una promozione con Amazon.it: attivando le offerte luce e gas E.ON, il cliente può accedere alla promozione effettuando gli acquisti tramite il link personalizzato che troverà nell’area riservata My E.ON. Per ogni acquisto, nelle categorie che rientrano nell’iniziativa, può ricevere un bonus[1] in bolletta fino al 15% dell’importo speso, IVA e spese di trasporto escluse.

[1] Operazione a premi valida dal 20/11/2020 al 30/06/2021. Il bonus è da calcolarsi sull’importo speso IVA e spese di trasporto escluse. Regolamento disponibile alla pagina: eon-energia.com/shopping-online.html