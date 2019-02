Tariffe A24 a rischio “scongelamento”. Dal 1° Marzo forte nuovo aumento per i pedaggi?

Redazione – C’è attesa di conoscere la sorte delle tariffe A24 e A25 che dal 1° marzo potrebbero lievitare sensibilmente. Due mesi fa Strada dei Parchi, società concessionaria delle autostrade A24 e A25, ebbe a comunicare agli utenti la decisione di sospendere, a partire dalla mezzanotte del primo gennaio e fino al 28 febbraio 2019, gli aumenti delle tariffe di pedaggio approvati dal Ministero alla fine del 2017 e quelli maturati per l’anno 2019 ai sensi della convenzione unica vigente. Una decisione assunta in attesa che il Governo avesse nel frattempo potuto trovare una adeguata soluzione normativa. Come si ricorderà, Sdb ebbe a dover prendere atto con rammarico delle ingiustificate pretese di Anas che per concedere il posticipo delle rate del corrispettivo dovute quale prezzo per gli anni 2017 e 2018 relativa alla manifestata richiesta di un tasso di interesse del 6% annuo al posto del tasso legale stabilito ope legis. E la politica tace.