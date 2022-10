Targa di “nonna simbolo di Gioia dei Marsi” alla prossima centenaria Maria

Gioia dei Marsi. Si è tenuta ieri a Gioia dei Marsi la prima edizione della festa dei nonni. “Una bellissima manifestazione”, ha dichiarato il Sindaco Gianluca Alfonsi, “per omaggiare e ringraziare i nostri nonni, pilastro della comunità e indispensabile bacino di saggezza e valori da cui attingere per una società migliore”.

“Grazie di cuore al centro Anziani e alla sua Presidente, la Professoressa Adriana Cersasani, per l’impeccabile l’organizzazione, ai miei consiglieri per il prezioso supporto fornito”, ha proseguito il primo cittadino, “un particolare e sentito ringraziamento ai bambini che ci hanno commosso con le loro poesie dedicate ai nonni, ai concittadini Filomena Fazi e Rolando Panfili per la toccante declamazione di alcune poesie del nostro compianto concittadino Patrizio Graziani. Infine, il grazie più grande a nome della comunità alla prossima centenaria nonna Maria che ci ha onorato e deliziato della sua presenza ed a cui abbiamo consegnato la targa di Nonna simbolo di Gioia. Appuntamento il 16 ottobre a Casali di Aschi per la 18esima edizione della festa dei nonni, organizzata dall’Associazione Teatro il Fiore e Pro Loco di Casali Aschi e rinviata dalle stesse associazioni per ragioni organizzative”.