Tappa in Abruzzo per il lungo viaggio in triciclo di Martin Hutchinson ed il cane Starsky per la difesa dell’ambiente

Avezzano – Ha destato attenzione il suo mezzo di spostamento, una sorta di bici a due posti, una per lui ed una per il suo fedele amico il suo Starsky, nell’arrivo in Abruzzo di Martin Hutchinson da noi già annunciata in esclusiva con l’arrivo a Carsoli. Un viaggio che sta proseguendo per la Marsica e quindi anche per Avezzano nella giornata odierna. La concomitanza con le precedenti giornate carnevalesche ha fatto pensare ad un carro allegorico sicuramente unico ed originale, ma in realtà non è così. Lui è’ un ex vigile del fuoco Martin che è arrivato dalle porte dell’Abruzzo e percorrerlo per “controllare” lo stato di degrado ambientale e renderlo noto. Le sue gambe hanno pedalato per 34mila chilometri in America Latina ed oltre diciassettemila in Europa e per lui un solo obiettivo: difendere l’ambiente. La sua è una storia lunga e parte dal 2006 da Manchester città dove era nato e vissuto e dove era apprezzato vigile del fuoco. Martin Hutchinson che ora ha 57 anni, ha iniziato la sua avventura in Messico e da allora non si è più fermato. Insieme al cane Starsky, a bordo di una recumbent Trcycle, una speciale bicicletta a tre ruote gira da allora il mondo documentando in ogni dove l’emergenza rifiuti e le conseguenze, catastrofiche, che ha sull’uomo e sull’ambiente. “Sono arrivato in Abruzzo perché voglio portare gratuitamente nelle scuole la mia esperienza, parlare ai ragazzi e fargli rendere conto di quando è importante salvaguardare il nostro pianeta”.Nel suo lungo ed entusiasmante viaggio Martin si è fermato in più di 600 tra università e scuole. “Vengo da Roma e spero di proseguire a pedalare fino al 2030, con obiettivo Australia”. A bordo della sua trcycle ha percorso finora 34.000 kilometri attraversando 31 paesi. Ad maiora!