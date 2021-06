Tap-In & Christian Vieri per Heal, i murales di Borgo Universo di Aielli fanno da cornice allo spot (VIDEO)

Aielli. I murales di Borgo Universo di Aielli come sfondo dello spot pubblicitario del brand di abbigliamento Tap-In & Christian Vieri per la fondazione Heal.

Bobo Vieri, ex giocatore dell’Inter e considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram il video realizzato ad Aielli, tra i murales di Borgo Universo, scelti come cornice per pubblicizzare il brand di abbigliamento. Si tratta della “Tap-In & Christian Vieri per fondazione Heal” e il calciatore è uno dei promotori del brand “Bobo SummerWear 4 Heal”. Le persone del posto hanno partecipato allo spot.

“Abbiamo deciso di vivere questa estate 2020 all’insegna dell’abbigliamento sportivo e della solidarietà”, si legge nella mission del brand, “pertanto, comunichiamo che sono ufficialmente disponibili gli straordinari articoli firmati Tap-In & Christian Vieri. Il sodalizio tra il brand italiano e il grande campione accompagnerà i momenti più caldi della vostra estate ormai alle porte. Una coloratissima ed unica collezione di articoli sportivi in una limited run che si svilupperà per l’intero periodo estivo e che potrete acquistare online collegandovi al link seguente: https://www.tap-in.it/it/shop/. Vi invitiamo caldamente ad acquistare i prodotti presenti nello shop online indicatovi dato che, una volta terminati, gli articoli (disponibili in numero limitatissimo) saranno irripetibili”.

La Fondazione Heal sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica. Il senso della Fondazione è principalmente quello di sostenere la comunità scientifica operante nella ricerca, nella divulgazione e sensibilizzazione rispetto alla malattia oncologica pediatrica in generale, neuro-oncologica in particolare. Nel direttivo fa parte anche Elena Santarelli.

L’intero incasso della campagna solidale Tap-In & Christian Vieri verrà interamente devoluto alla causa per la campagna a sostegno del programma di neuro-riabilitazione per i bambini colpiti da tumore del sistema nervoso centrale seguiti dall’equipe neuro-oncologica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

“Il grande amore di Christian Vieri per le nostre attività solidali”, si legge sul sito, “accompagna ormai da anni, con gentilezza e coraggio, il cammino di sostegno alla ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico. Rivolgiamo, quindi, un ringraziamento davvero speciale a tutti quegli animi gentili che hanno reso possibile questo nuovo ed importante traguardo per la nostra Fondazione”.