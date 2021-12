Tanti auguri MarsicaLive: dodici anni di quotidianità, sempre e comunque dalla parte del lettore

Buon compleanno MarsicaLive! Sembra ieri che festeggiavamo i tuoi dieci anni e ora, dopo un paio d’anni che sono sembrati lunghi il doppio, eccoci a festeggiarne dodici.

Ma non siamo qui solo per farti gli auguri, ma anche per dirti grazie, perché anche quest’anno, non meno difficile di quello passato, sei stata capace di accompagnare i lettori nello straordinario viaggio della quotidianità. Testimone giornaliera delle cronache e memoria storica dell’accaduto, sulle tue pagine hai fatto emozionare, indignare e meravigliare i lettori, che con migliaia di like e condivisioni, giornalmente ricambiano l’affetto. Questo ha permesso di stringere un legame fedele e familiare con tutti voi lettori, che in pochi anni avete fatto diventare QuotidianiLive il primo gruppo editoriale on-line d’Abruzzo.

Quando la squadra cresce se ne guadagna in entusiasmo, ma fortunatamente alle spalle della redazione c’è sempre la consueta solidità, fatta di professionalità, spirito di sacrificio, esperienza e un gran cuore. Anche quest’anno però la differenza l’avete fatta voi lettori, che ogni giorno scegliete le nostre pagine per informarvi e farvi un’idea più approfondita di ciò che accade nel mondo. E’ vero, c’è anche chi critica, ma le critiche non ci abbattono, anzi ci hanno sempre spinto a fare di più e meglio. Una maggiore visibilità, inevitabilmente, porta con sé anche maggiori responsabilità, eppure ogni volta abbiamo tenuto fede al giuramento fatto con voi lettori, schierandoci sempre dalla vostra parte, dalla parte di chi da noi ormai pretende sempre la verità, costi quel che costi, anche quando per molti può risultare scomoda. Il tempo è galantuomo, e non avete idea di quante volte ci è capitato di dover raccogliere la richiesta d’aiuto di persone che fino al giorno prima ci criticavano. Noi, nonostante le offese, abbiamo sempre teso la mano, facendo da megafono contro le ingiustizie e aiutando chi non ha altri mezzi per difendersi, se non le pagine di MarsicaLive. D’altronde questo non è un mestiere ma una missione, e la nostra è di dare la voce anche a chi una voce non ce l’ha, mettendoci contro quelli che invece ci vorrebbero zitti e buoni, censurare o manipolare per i loro interessi. Ma noi, già da quando la candelina sulla torta era una sola, abbiamo sempre preferito essere fedeli alla nostra vocazione, ma soprattutto a voi lettori, che giorno dopo giorno siete entrati a far parte della nostra grande famiglia. E allora auguri a MarsicaLive… e auguri anche a tutti Voi!

Francesco Proia

(Direttore di MarsicaLive)