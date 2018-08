Tanti appuntamenti in programma per la domenica della Settimana Marsicana

Avezzano. Tutte le cose belle finiscono e anche la XVII Settimana Marsicana giunge al termine ,a prima di chiudere i cancelli del Parco Torlonia ancora tanti gli appuntamenti a cui partecipare. Alle 10.30 – presso la Sala Riunioni – “Ti proteggo” è il convegno curato dall’Ass.ne promozionale sociale “I Girasoli” in collaborazione con la Clinica Immacolata di Celano. Argomento finalizzato alla prevenzione della donna . Interverranno Benedetta Cerasani, Chiara Morticella modera l’incontro Roberta Maiolini alla quale viene affidata la presentazione del libro “La salute della donna” di Giovanni Scambia e Rosa di Vincenzo e del volume “Good, for Good” di Francesco Maragno (anche in cucina si può lottare contro il cancro per la nostra salute) a sostegno della IRIS ROMA Onlus.

Alle 16.30, sala riunioni Palazzo Torlonia appuntamento con la presentazione del libro di Sergio Natalia “La Marsica fra terremoto e Grande Guerra”. Dalle 17 alle 18 del Gruppo “Smile” Madonna del Passo Avezzano by Elisa Alesii, alle 21 per Musica Live ELLA MAI swing band a cura della Muntagninjazz. Grazie all’impegno dell’associazione AUSER di Avezzano si può ammirare la mostra “Commercio storico di Avezzano” All’interno del Palazzo Torlonia l a possibilità di visitare la Mostra “Grande Guerra” con foto, documenti e cimeli storici provenienti dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto-Treviso- e dalle Sale Storiche della Caserma Militare Pasquale Campomizzi . L’Aquila a cura di Flaviano Fiasca e della Pro Loco Avezzano. Dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17 alle 18 I bambini saranno attratti dal coinvolgente spettacolo di fuoco con “La Fenice Fiammante” e dalle 18 alle 20 – Allo stand infopoint AMBeCO’ grazie a “l’Atelier di riciclo creativo” i piccoli artisti potranno creare un acchiappasogno con elementi naturali. E poi ancora Luna park con giostrine e gonfiabili, tante sculture con i palloncini e goloso zucchero filato. Dalle 9 partenza della Gara ciclistica di Mountain Bike “Pedalata con la Pro Loco – 2° Memorial Cozzolino” valida come campionato regionale giovanissimi della Federazione Ciclisti Italiani, a cura di Avezzano MTB ASD. Dalle 10 aperte le iscrizioni per il 3° Torneo di Biliardino a cura di Africa Mission Onlus Avezzano. E non finisce qui. Dalle 10 – Per gli amanti degli amici a 4 zampe “II Expo Cinofila” a cura della associazione “I Guardiani del Velino”. Esposizione dalla 16 alle 24 – III ExpoCar Day si potranno ammirare , all’esterno del Palazzo Torlonia, i veicoli elaborati, a cura dell’Associazione ExpoCar.