Tanti appassionati al 2° raduno d’auto d’epoca a Civita d’Antino

Civita d’Antino. Si è concluso domenica 26 agosto il 2° Raduno di auto d’epoca e storiche che partendo da Civita d’Antino ha fatto una sosta a Civitella Roveto, in piazza Gran Sasso alle 12. Il corteo ha sfilato in via Roma attirando nel contempo curiosità e ammirazione. Una volta parcheggiate in piazza, le auto sono state circondate dalla folla. Tanti amatori e tante persone curiose sono stati attratti dalla manifestazione, come anche i bambini che hanno voluto scegliere il modello dei loro sogni. Gli esemplari più numerosi sono stati quelli della vecchia Cinquecento. E’ stata una domenica mattina diversa. L’evento è stato organizzato da Alessandro Gismondi. Monica Virgilio

Foto Renzo Dosa



Ultime Notizie