Tante novità in arrivo per gli agenti immobiliari della Marsica, presentata la nuova app Casashare

Avezzano. Grande successo per l’incontro promosso da Fimaa provinciale ( Federazione Italiana Mediatori Agenti d’ Affari) la più grande associazione del settore dell’intermediazione in Italia aderente al sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia, e Credipass, società leader in mediazione creditizia, che si è tenuto ieri mercoledì 30 ottobre presso la sede della Confcommercio di Avezzano.

Ad aprire i lavori il presidente regionale Confcommercio, Roberto Donatelli , sempre attento alle esigenze delle varie categorie, con i suoi saluti e con l’auspicio che questo sia il preludio a future collaborazioni che aprono la strada ad un processo tecnologico innovativo a favore degli agenti immobiliari. Di seguito è intervenuto il presidente provinciale Fimaa, Giuseppe Di Pangrazio, che ha ringraziato i dirigenti Credipass per l’opportunità che ci hanno dato di fornire agli agenti immobiliari

innovativi servizi che rappresentano la chiave per una crescita professionale. In aula, Marco Franceschini, responsabile dei rapporti Fimaa Italia e grandi accordi immobiliari, ha illustrato agli agenti immobiliari presenti gli strumenti innovativi, creditizi, assicurativi e tecnologici disponibili a supporto della loro attività; come Casashare, app che si propone come una sorta di “assistente virtuale” per gli operatori del Real Estate e VerifiCasa, il report che raccoglie tutte le informazioni e la

documentazione dell’immobile.

Presenti anche Caterina Alleva e Cristian Persia promotori creditizi Credipass per la provincia dell’Aquila, che supporteranno tutti coloro che vorranno conoscere o approfondire gli strumenti messi a disposizione e di cui si è ampiamente parlato durante l’incontro.