Tante idee per utilizzare un carrello portavivande: una soluzione originale e salvaspazio

I carrelli portavivande, a differenza di quanto il nome potrebbe far credere, non servono soltanto per trasportare cibo e bevande da una stanza all’altra. Possono essere adoperati in tanti altri contesti, inclusi i soggiorni e gli studi.

Vuoi sapere come usare un carrello da cucina salvaspazio in maniera originale ed esclusiva? Continua a leggere per scoprire i nostri consigli in merito. Sul mercato ci sono numerosi modelli di carrello, offerti da shop come quello di Smart Arredo Design – il negozio online specializzato negli arredi per monolocali e piccoli appartamenti.

Questi complementi sono caratterizzati da ruote e da uno o più ripiani per appoggiare sopra piatti, bicchieri e tutto ciò che desideri. Spesso c’è anche un manico (oppure due, ai lati) per rendere ancora più agevole l’impiego del carrello.

Sono acquistabili carrelli di legno, di metallo, con superfici in vetro, di plexiglass e così via. Carrelli pieghevoli, con vassoi estraibili, di forma quadrata, rettangolare o tondeggiante. Articoli dai colori neutri, nelle sfumature del legno, di tonalità accese come il rosso, il rosa intenso, il blu, il verde e chi più ne ha più ne metta. Hai solo l’imbarazzo della scelta!

Un carrello portavivande per accogliere i tuoi ospiti

Per quanto riguarda i modi di utilizzare un carrello salvaspazio, cominciamo con quello classico: questi elementi sono ottimi per portare bibite e stuzzichini a coloro che vengono a trovarti a casa, amici, parenti ecc. Una vera e propria coccola per i tuoi ospiti, che saranno piacevolmente sorpresi e si sentiranno subito a loro agio.

Non è un caso che questi carrelli siano tanto popolari anche in ambienti come gli alberghi e i B&B. Sono un must per spostare da un punto all’altro gli alimenti e il beverage. È per questo, fondamentalmente, che tali oggetti sono dotati di ruote.

Un angolo drink nel tuo studio

Hai uno studio tra le mura domestiche, dove ricevi i clienti e/o coloro che lavorano con te? Non c’è nulla di meglio di un confortevole angolo drink, con bicchieri eleganti di cristallo e bottiglie di qualità.

Una soluzione di questo tipo è fonte di raffinatezza, e regala al quadro d’insieme un aspetto straordinariamente professionale. In queste circostanze, i carrelli più adeguati sono quelli in acciaio e in vetro: moderni, essenziali, contraddistinti da finiture levigate e brillanti. Un esempio è il carrello Robby, con rivestimento satinato, che puoi comprare su smartarredodesign.com.

Il carrello dalla cucina al soggiorno

Un carrello da cucina non deve essere usato necessariamente in cucina. È ideale anche per la zona living, nella quale ogni dettaglio deve contribuire alla comodità e alla funzionalità del contesto.

In soggiorno si svolgono tante attività: si chiacchiera, si guardano film, ci si rilassa dopo una dura giornata piena di impegni. È davvero bello avere a portata di mano qualcosa da sgranocchiare e da sorseggiare, grazie a complementi come i carrelli portavivande.

Per le stanze di stampo contemporaneo, di nuovo ti consigliamo i modelli in metallo e vetro. Per quelle più tradizionali sono eccellenti gli articoli di legno: a dir poco suggestivi con le loro venature e il fascino vagamente retrò.

Questo non vuol dire che un carrello di legno non possa essere moderno, anzi. Ti presentiamo Service, che alla struttura in laminato unisce alcune parti in vetro e in acciaio. Si tratta di un carrello multifunzione, con due vassoi grandi, un vassoio piccolo e una vaschetta.

Carrello per un angolo lettura

Avresti mai immaginato che un carrello da cucina possa essere usato per l’allestimento di un angolo lettura? Tutto quello che devi fare è sistemare sui ripiani i tuoi libri preferiti: in tal caso, i prodotti più adatti sono quelli con più scompartimenti – da adibire a mobiletti per i tuoi romanzi.

Posiziona sul carrello una lampada da tavolo, e il gioco è fatto. Un angolo per la lettura non è mai stato così originale!

Carrelli da cucina a scopo ornamentale

Oltre a tutte queste idee, potresti semplicemente adoperare il tuo carrello da cucina per la creazione di uno spazio ornamentale.

Esso ospiterà non solo le bottiglie più eleganti a livello estetico, ma anche tutti gli altri oggetti che vuoi: cornici con foto, soprammobili da collezione, candele artistiche, centrotavola ecc. Una trovata perfetta per valorizzare ogni ambiente, che sia l’area living, la camera da letto, lo studio, la sala da pranzo.

Su Smart Arredo puoi selezionare il modello che prediligi. Meglio uno bianco, come Annika, o uno dai colori vivaci come Apperò?



Carrello portavivande modello Annika

Qualche informazione su Smart Arredo Design

Smart Arredo Design, come già abbiamo evidenziato, offre una vasta gamma di complementi per miniappartamenti, bilocali e monolocali: l’obiettivo è il risparmio di spazio, anche con prodotti convertibili e trasformabili.

Spedizioni gratuite, reso gratis, tripla garanzia, ampio assortimento di forniture. Questi sono grandi punti di forza dello shop, che ci aiuta ad arredare le nostre dimore anche se ci sono pochi metri quadri a disposizione.