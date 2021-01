Tanta neve a Campo Felice ma gli impianti restano chiusi: il grido di allarme degli esercenti

Rocca di Cambio. Impianti sciistici chiusi al pubblico a Campo Felice, nel Comune di Rocca di Cambio. Il 2021 ha portato una nevicata abbondante che non si vedeva da anni ma la stazione che dà lavoro a decine e decine di persone di tutto il comprensorio è ancora chiusa, così come predisposto dal governo che detta le regole e le prescrizioni per contenere il contagio del Coronavirus.

Gli esercenti si ritrovano ogni giorno a fare i conti con bollette, affitto e tasse da pagare ma i ristori non sono sufficienti o ancora non arrivano. Il rischio è che in molti, tra chiusure e restrizioni, non riescano a riaprire. Perchè Rocca di Cambio è una cittadina che vive grazie al turismo.

Ai microfoni di Marsicalive: il sindaco di Rocca di Cambio Gennaro Di Stefano, Giuliano Franceschi, consigliere comunale, maestro di sci e esercente, Angelo Lucantonio, Chalet del Bosco, Luciano Lolli, nolo sci Aspen, Lidia Yanko, b&b Luna per Te.

Interviste registrate in diretta su Facebook, sabato 16 gennaio 2021.

A cura di Magda Tirabassi.