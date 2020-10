Tamponi su tutti i dipendenti, ambienti sanificati e plexigass tra i tavoli: riapre il Mc Donald’s di Avezzano

Avezzano. Dopo una breve pausa per sanificare e igienizzare tutti gli ambienti del ristorante, riapre il Mc Donald’s di Avezzano. Visto l’aumento di contagi di questi giorni, il licenziatario Gaetano Miranda ha deciso di mettere un punto e ripartire. L’occasione è stata infatti utile anche per effettuare tamponi a tappeto su tutti i dipendenti, in virtù delle rigide disposizioni richieste dal Ministero della Salute e dall’azienda stessa.

“I nostri protocolli di sicurezza sono stati ad ora inappuntabili. Funziona tutto per il meglio. Ma la precauzione non è mai troppa, così come la prevenzione non è mai eccessiva. Ho scelto io di fermare l’attività per tre giorni al fine di accertarmi che tutti i miei dipendenti fossero in buono stato di salute e trasmettere quindi maggiore sicurezza non solo a noi, ma anche a tutti i clienti che quotidianamente si recano al ristorante”.

Quarantasette dipendenti sottoposti a tampone, tutti risultati negativi. Ambienti sanificati e igienizzati. L’apertura è prevista per oggi stesso, a partire dalle 13. Sono stati installati anche diversi separatori in plexigass che permettono di occupare tutte le sedute in sicurezza e isolamento. Oltre che tra i tavoli, anche tra i pannelli per le ordinazioni. Tutti i posti sono quindi completamente separati.