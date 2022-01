Tamponi gratuiti per i bambini della Primaria, alla Farmacia De Bernardinis servizio a orario continuato

Gratuiti in Farmacia, anche i tamponi per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie. Come stabilito dall’ultimo decreto legge del Governo (27 gennaio 2022), anche gli alunni della scuola primaria potranno fare gratis i test antigenici rapidi in farmacia. Si tratta di una misura, finanziata con ulteriori 19,2 milioni di euro, che punta a semplificare le procedure a carico delle famiglie.

Per eseguire il tampone gratuitamente è necessaria la prescrizione del medico.

Quando in una classe della Primaria viene riscontrata una positività tutti gli altri bambini dovranno eseguire il tampone subito e poi un secondo a 5 giorni dal primo.

Alla Farmacia De Bernardinis di Avezzano, in via Garibaldi, è possibile eseguire il tampone tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.45 alle 19.30 (orario continuato).

Eseguendo il tampone antigenico rapido in farmacia, qualora risultasse positivo, sarà sufficiente per stabilire la positività al Covid senza ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare da parte della Asl come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre.

Mascherine FFP2

Alla Farmacia De Bernardinis sono disponibili le mascherine FFP2 in due diverse misurazioni: è possibile acquistarle anche “small”, più adatte al volto dei più piccoli.

Info: 0863 413830

