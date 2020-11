Tamponi gratuiti a San Benedetto dei Marsi per studenti, professori e personale Ata. Ecco il calendario

San Benedetto dei Marsi. Domani e domenica a San Benedetto dei Marsi verranno effettuati i test sierologici gratuiti e su base volontaria a tutti gli alunni, il corpo docente e il personale Ata delle scuole del paese. Per l’occasione sono state predisposte ben tre postazioni e precisamente: un’ala dell’edificio comunale, un’ala del plesso U. Sclocchi e una sala della biblioteca comunale. Niente tendopoli, anche per evitare problemi collegati al meteo. In questi locali, gli alunni, secondo la loro classe di appartenenza, potranno accedere in orari prestabiliti, onde evitare inutili code ed assembramenti.

I locali indicati, ovviamente, saranno prontamente sanificati dopo le operazioni. È doveroso sottolineare che parteciperanno alle operazioni, non solo i Volontari della Protezione Civile Comunale, ma anche Infermieri come Noris Todisco, Patrizia D’Aurelio, Benedetta Trinchini e i Medici di base, dr. Davide Di Iulio, dr.ssa Tullia Tomassetti, dr.ssa Diana Raglione, dr. Sandro Raglione, il pediatra dr. Vincenzo Ippoliti, che hanno deciso di mettere la loro professionalità a servizio della nostra Cittadinanza a titolo gratuito. Il loro è davvero un gesto degno di encomio.

Sono stati predisposti oltre 400 kit di test sierologici a titolo completamente gratuito. Inoltre, sempre nella massima riservatezza e nel rispetto della privacy, nel caso in cui, il test dovesse riscontrare la positività di un alunno, docente o personale ata al covid-19, sono stati predisposti anche 100 test laringo-faringei, sempre a titolo gratuito e su base volontaria per una più approfondita indagine, contattando il rispettivo medico di base e le competenti asl, per tutte le operazioni del caso.

Di seguito il CALENDARIO E SCHEMA ORGANIZZATIVO.

SABATO 14 NOVEMBRE

POSTAZIONE 1 – PALAZZO MUNICIPALE – MATTINA

ELEMENTARE – CORSO F –

ORE 8:30 – 1 F – 11 ALUNNI

” 9:00 – 2F – 14 “

” 10:00 – 3F – 15 “

” 11:00 – 4F – 12 “

POSTAZIONE 1 – PALAZZO MUNICIPALE – POMERIGGIO

SCUOLA ELEMENTARE – CORSO F+E

– ORE 15:00 – 5F – 13 ALUNNI

” 16:00 – 1E – 21 “

” 17:30 – 2E – 20 “

POSTAZIONE 2 – PLESSO U. SCLOCCHI – MATTINA

SCUOLA MEDIA – CORSO E –

ORE 8:30 – 1E – 15 ALUNNI

” 09:30 – 2E – 19 “

” 10:30 – 3E – 13 “

POSTAZIONE 2 – PLESSO U. SCLOCCHI – POMERIGGIO

SCUOLA ELEMENTARE – CORSO E

– ORE 15:00 – III E – 21 ALUNNI

” 16:30 – IV E – 13 “

” 17:00 – V E – 22 “

POSTAZIONE 3 – BIBLIOTECA COMUNALE – MATTINA

SCUOLA MEDIA – CORSO F

ORE 8:30 – 1F – 15 ALUNNI

” 9:30 – 2F – 20 “

” 10:30 – 3F – 14 “

POSTAZIONE 3 – BIBLIOTECA COMUNALE – POMERIGGIO

Dalle ORE 15:00 in poi alunni Scuola Infanzia Comunale U. Sclocchi

DOMENICA 15 NOVEMBRE

POSTAZIONE 1 – PALAZZO MUNICIPALE – POMERIGGIO

DALLE ORE 15:00 IN POI

Per il Personale Docente e Ata in servizio presso le scuole site nel territorio del comune di San Benedetto dei Marsi.

Per i TEST SIEROLOGICI da eseguire per gli Alunni, per il Personale Docente ed Ata della Scuola Parrocchiale Paritaria dell’Infanzia “Maria Consolatrice”, si resta in attesa di riscontro della nota consegnata dall’Amministrazione Comunale e della dichiarazione di adesione all’iniziativa promossa.