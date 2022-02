Tamponi e reagenti tra smentite e accuse, Scoccia rilancia: “Non ho scherzato per niente, è realtà”

Avezzano. “Purtroppo non ho scherzato per niente. Quanto annunciato qualche giorno fa da me e dal collega Silvio Paolucci non era uno scherzo ma la realtà dei fatti”. Lo scrive su Facebook la consigliera regionale Marianna Scoccia (Gruppo Misto), a seguito della smentita della Asl sulla mancanta di reagenti per i tamponi covid19.

“Ha semplicemente scherzato con cattivo gusto, chi come al solito scrive sempre e solo contro una persona, cioè me. Dopo 4 giorni sono arrivati i referti dei tamponi… O meglio alcuni sono riusciti ad avere i referti dei tamponi, c’è ancora gente tra la Marsica e la Valle Peligna che è in attesa. Quello che è accaduto è grave,hanno cercato di mettere a tacere il tutto rilasciando false rassicurazioni, ora bisogna fare chiarezza su quanto accaduto”.

La Asl smentisce: “Tamponi tutti processati e domani ne arrivano 7.500, nessun ricorso a laboratori esterni”

Sull’argomento è intervenuto anche il consigliere regionale Giorgio Fedele che ha annunciato che porterà l’argomento in consiglio regionale.