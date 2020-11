Tamponi antigenici gratis in diversi comuni della Marsica, ecco dove e quando verranno eseguiti

Celano. Partono dalla Marsica i primi screening gratuiti promossi dalla Regione Abruzzo in tutta la provincia dell’Aquila. Lo screening punta a raggiungere un maggior numero di persone. I sindaci si sono organizzati con i medici di famiglia e i volontari per allestire degli ambulatori e far partire il servizio.

Da sabato inizierà la tamponatura di Celano. Il sindaco Settimio Santilli ha annunciato che sono state scelte 3 sedi: palestra dietro la chiesa del Sacro Cuore, piazza Santa Maria Valleverde, struttura dove viene svolta la catechesi e circolo Bocciofilo in via della Torre, dietro i campi da tennis. A queste sedi la settimana prossima se ne aggiungerà un’altra che è l’attuale sede dell’associazione anziani a Borgo strada 14. I test verranno eseguiti sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per informazioni 347.634 8465

Domani i tamponi antigenici saranno effettuati anche Trasacco dove la giornata di tamponatura sarà ripetuta anche domenica 6 dicembre. I medici di famiglia e gli infermieri contattati dall’amministrazione si sistemeranno nella palestra comunale e nel campo sportivo.

A Collelongo i tamponi antigenici verranno effettuati sabato e domenica dalle 8 del mattino alle 18.30. I test verranno effettuati in una struttura messa a disposizione dal Comune. Per prenotazioni è possibile consultare il sito www.comune.collelongo.aq.it.

A Sante Marie la campagna di screening gratuita promossa dalla Regione Abruzzo sarà effettuata domenica e mercoledì dalle 9 alle 17 con il supporto della Croce Rossa Italiana – comitato di Carsoli e della Protezione civile comunale. Verrà allestito un ambulatorio nella sala don Beniamino. Per prenotazioni 331.9801193.

A San Benedetto dei Marsi i tamponi verranno effettuati sabato e domenica. Grazie alla collaborazione di medici, infermieri, oss, volontari della Protezione Civile comunale e della Misericordia verranno allestite 4 postazioni.

A Ortucchio già da domani si partirà con lo screening che andrà avanti fino a domenica. I tamponi saranno eseguiti da medici e infermieri nei locali dell’ex asilo in piazza Vittorio Emanuele III. Non c’è necessita di prenotazione.

Nei prossimi giorni verranno effettuati anche a Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Gioia dei Marsi, Bisegna e Cerchio.