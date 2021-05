Tamponi antigenici, disposti test del Comune per le scuole medie

Avezzano. Ben quattro nuovi giorni di test anti-covid organizzati dal Comune, sempre in forma volontaria e gratuita, riservati agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado, ovvero, le scuole medie: lo screening, che si pone in continuità con la serie di controlli effettuati in questi mesi, ultimi in ordine di tempo, quelli per i maturandi delle scuole superiori, dove sono risultati tutti negativi, è in agenda da lunedì 10 a giovedì 13 maggio (dalle 14.30 alle 18) al Drive trough dei carabinieri in via Aldo Moro (al piazzale di fronte al nuovo Municipio nel quartiere la Pulcina).

Le operazioni, come al solito, vedranno in campo gli assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, il consigliere delegato alla protezione civile Maurizio Seritti, gli operatori del Coc coordinati dal dirigente, Tiziano Zitella nonché i sanitari e i volontari della Protezione civile comunale.

L’amministrazione Di Pangrazio, quindi, prosegue con la campagna di controlli mirati a contrastare eventuali focolai: l’attività di controlli preventivi nelle scuole medie, utile per evitare lo sviluppo di eventuali focolai che potrebbero compromettere il regolare svolgimento dell’attività scolastica, è stata chiesta inoltre anche dai dirigenti scolatici.