Tamponi al nuovo drive in al Crua di Avezzano per smaltire la fila, si inizia da lunedì

Avezzano. Inizierà lunedì l’effettuazione dei tamponi al nuovo drive-in al Crua di Avezzano. I cittadini, dotati di prescrizione medica, potranno essere sottoposti a tampone per le analisi molecolari relative al coronavirus.

Il Drive-in esterno sarà operativo dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì. I test verranno eseguiti dal laboratorio Dante Labs. Tale servizio si aggiunge a quello attivato presso l’Interporto e al Drive-Through allestito, in collaborazione con il comando dei carabinieri, nel piazzale antistante la Chiesa dello Spirito Santo di Avezzano.

“Rimane prioritaria”, sottolinea l’avvocato Aurelio Cambise, “come dice giustamente il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, la questione del macchinario, che deve processare i tamponi e di cui si deve dotare l’ospedale di Avezzano. Alla Asl di Rieti è arrivato nel laboratorio analisi dell’ospedale de Lellis il secondo macchinario, che consentirà di poter raddoppiare i tamponi dei test molecolari da coronavirus e, contestualmente, di ridurre i tempi di attesa da parte degli utenti, che lo hanno effettuato”.

“È bene, dunque, all’occorrenza”, sottolinea, “spendere qualche risorsa per far funzionare il Crua come laboratorio di analisi. Gli ospedali di Avezzano, di Tagliacozzo, di Pescina, e i tre atenei abruzzesi potrebbero intervenire su ciò che il laboratorio riuscirebbe a fare (Vedasi l’eccellente Istituto Zooprofilattico di Teramo). L’Istituto Zooprifilattico di Teramo è diventato un’eccellenza in Italia per il processamento dei tamponi. L’Istituto è impegnato costantemente dal 13 marzo scorso nell’analisi dei campioni clinici respiratori per la diagnosi del covid19, ovvero da quando il Ministero della Salute ha dato autorizzazione all’Istituto di entrare nella rete Covid della Regione Abruzzo. Insomma ad Avezzano la struttura c’è e potrebbe essere adeguata per venire incontro alla salute dei cittadini, in questo momento così drammatico”.

“Finalmente si comincia a capire che la politica dei tagli alla sanità è pericolosissima”, conclude Cambise, “anzi non è ammessa nessuna perdita di tempo per adeguare i presìdi sanitari e intervenire tempestivamente, quando anche una sola vita umana sia messa in serio pericolo. Mi corre l’obbligo di ringraziare il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, che da tempo sta dando prova di voler risolvere soprattutto i problemi di cui stiamo parlando, in un territorio che spesso non è stato aiutato abbastanza”.