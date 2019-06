Tamponamento sulla Tiburtina, un’auto in fiamme. Illesi mamma e figlio, traffico in tilt e lunghe code

Avezzano. Tamponamento sulla Tiburtina a causa del semaforo provvisorio installato per i lavori in corso. È accaduto all’altezza di Cappelle dei Marsi dove una delle due auto rimaste coinvolte è andata in fiamme. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

All’interno dell’utilitaria c’erano due persone, mamma e figlio, che sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima che fosse avvolto dal fuoco. Fortunatamente i due non hanno riportato ferite.

Lungo la strada si sono create delle code e il traffico è andato in tilt. È stato infatti necessario deviare le auto su una strada secondaria per evitare ulteriori ingordi. Nel frattempo sono state portate a termine le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del veicolo che alla fine è stato rimosso dalla carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, quando il traffico era intenso. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora e la situazione è tornata alla normalità intorno alle 14.30.