Tamponamento a catena nell’ora di punta dello shopping, 4 feriti e traffico in tilt

Avezzano. È di quattro feriti il bilancio del tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto, questa sera sulla Tiburtina, ad Avezzano. Tra i feriti anche una donna incinta che è stata subito trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. La donna è comunque in buone condizioni di salute: sembrerebbe non abbia riportato gravi conseguenze dall’impatto.

L’incidente è avvenuto nell’ora di punta del traffico. Soprattutto nelle ore serali del weekend, l’area commerciale a ridosso dei territori di Avezzano e Cappelle, la frazione di Scurcola Marsicana, è congestionata dal passaggio di automobilisti. Questa sera il traffico è andato letteramente in tilt. Le code sono andate avanti per ore, in attesa prima dell’azione dei soccorritori, allertati tramite il 118 e poi dei rilievi eseguiti dalla polizia stradale.

Tutti i feriti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Nessuno è in gravi condizioni di salute.