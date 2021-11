Tampon-tax, l’allarme: “Il Comune di Avezzano dice no all’abbassamento dell’aliquota”

Avezzano. Il Comune di Avezzano dice no alla campagna di promozione di iniziative per l’abbassamento dell’aliquota Iva sui prodotti igienico sanitari destinati alle donne, il cosiddetto Tampon Tax, ai neonati e agli anziani. L’allarme arriva dalla consigliera del Pd Lorenza Panei, firmataria della mozione.

“Mentre in tutta Italia”, sottolinea, “amministratrici e amministratori stanno approvando le mozioni a supporto delle iniziative per la riduzione dell’aliquota Iva sui prodotti igienico sanitari destinati alle donne, ai neonati e agli anziani, ad Avezzano, nella seduta consiliare del 29 ottobre, le consigliere, ad eccezione di una, e i consiglieri di maggioranza hanno votato contro la mozione presentata”.

“Nella mozione si chiedeva l’impegno alla Giunta e al sindaco”, precisa, “a collaborare con gli Enti preposti affinché il Governo intervenga quanto prima per far si che i prodotti igienico-sanitari per per donne, neonati e anziani, siano considerati beni essenziali , e che conseguentemente anche la tassazione sia ridotta al 4% per poi arrivare alla completa detassazione. Si invitava inoltre la Giunta e il sindaco a richiedere alla Regione Abruzzo di prevedere un piano di agevolazioni economiche per l’acquisto di prodotti sanitari igienici per donne e fasce deboli”.

“In alcuni Paesi europei questi prodotti non solo non costano quanto in Italia”, conclude, “ma sono forniti gratuitamente ad alcune fasce della popolazione , come le studentesse. Per l’amministrazione del sindaco sospeso di Avezzano invece la battaglia che molti Comuni, con la loro sensibilizzazione stanno portando avanti, non è degna di merito e di supporto”.