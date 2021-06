Talent Organics by Red Bull, la marsicana Alessandra Condello vince il premio per la categoria Design

Avezzano. L’avezzanese Alessandra Condello vince il “Talent di Organics by Red Bull” per la categoria Design.

Un importante riconoscimento che la marsicana ha voluto testimoniare sui social, ringraziando tutte le persone che le sono state accanto e l’hanno sostenuta.

Fotografia, Illustrazione, Design, Video Making e Fashion: Organics Talent è l’ultimo progetto di Organics by Red Bull con l’obiettivo di promuovere e premiare il talento naturale che si cela in ogni persona. Organics nasce dal progetto ispirato a Organics by Red Bull, i soft drink con ingredienti di origine naturale al 100%. Un’iniziativa nata per promuovere e premiare il talento naturale che si esprime attraverso linguaggi contemporanei e innovativi. A fare da guida in questa avventura sono stati cinque icone di talento. Il designer e architetto leccese Fabio Novembre, la fotografa più richiesta dalla moda Nima Benati, la fashion influencer Chiara Biasi, lo youtuber, attore e conduttore radiofonico Guglielmo Scilla e l’artista visuale GiulioMosca creatore del Baffo.

“Questa vittoria”, scrive l’avezzanese Condello nella didascalia della foto, “la dedico a tutti i miei cari e care, anche a quel professore di disegno dell’università che mi promosse con un votaccio, dicendomi “Condello, non puoi sognare il paradiso!”. Ma io avevo già la testa tra le nuvole. E sopratutto grazie a Fabio Novembre”.