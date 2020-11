Taglio delle piante in piazza a Santa Jona, la rabbia dei residenti corre sui social: “è vergognoso”

Santa Jona. Taglio delle piante in piazza a Santa Jona, frazione di Ovindoli: la rabbia dei residenti corre sui social.

Le piante in questione, infatti, sono presenti da più di 30 anni e fanno ombra per i bambini e le persone che d’estate siedono in piazza.“È vergognoso”, scrive Marco Iacutone sui social, ex candidato sindaco alle comunali, che ha denunciato l’accaduto, “perché non pensano a tagliare erba siepe e piante dove è necessario? Che schifo”.

Un malcontento che dunque corre sui social in base alla decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Angelosante.