Celano. Taglio del nastro per le gole di Celano: i canyon d’Abruzzo riaprono dopo 10 anni.

È stato infatti riaperto al pubblico uno dei luoghi più incantevoli della Marsica e dell’Abruzzo intero. Le gole di Celano, come raccontato da MarsicaLive, caratterizzate dai canyon considerati tra i più belli d’Italia, sono state svelate al pubblico nella giornata di ieri.

All’inaugurazione tanti appassionati di montagna pronti a ripercorrere e ad affrontare il percorso naturalistico che sicuramente in questa seconda parte dell’estate sarà presa d’assalto dagli amanti della natura.

A dare il via alla seconda vita delle gole il primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, che insieme al sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, e al sindaco e consigliere regionale di Ovindoli, Simone Angelosante, hanno svelato la bacheca con il percorso inaugurando così il sentiero rinnovato.

“I risultati dell’attività di monitoraggio di oltre 1 anno dell’area soggetta al potenziale dissesto ambientale”, ha sottolineato il sindaco Settimio Santilli, “ricadente nella zona della piana di S. Vittorino sovrastante appunto le Gole di Celano-Aielli hanno evidenziato, che non sono presenti condizioni di incipiente pericolosità, tanto che gli spostamenti dalla struttura oggetto di potenziale pericolo, registrati nella misura di 1mm, rientrano nell’ambito di “spostamenti fisiologici” dovuti in prevalenza a fenomeni di dilatazione termica del complesso roccioso, ovvero a “scarti” dello stesso strumento di misurazione. Di per se, un ulteriore dato significativo, è che dopo 10 anni dalla chiusura il masso non ha mai evidenziato distaccamento. Tuttavia il monitoraggio del masso roccioso per estrema sicurezza sarà continuato per un ulteriore anno, in maniera da prendere eventuali provvedimenti”.